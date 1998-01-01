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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الثلاثاء 02 أبريل 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء


غزة / سما /

أعلنت الداخلية والأمن الوطني ،اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوي قطاع غزة.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي الحافلة التاسعة من كشف (3/27)، وحافلة الجوازات المصرية + الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (90) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت، من المسافرين، ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف المسافرين

#الداخلية #معبر رفح #المسافرين

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