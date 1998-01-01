مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بشأن سعر بوجبا

وكالات / سما /

طلب مانشستر يونايتد الحصول على مبلغ كبير جداً من ريال مدريد مقابل موافقته على بيع اللاعب بول بوجبا في سوق الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وتألق اللاعب الفرنسي مع فريق الشياطين الحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي ، حيث سجل تسعة أهداف وصنع سبع تمريرات ، لكن المدرب أولي جونار سولشاير أكد أمس الإثنين بقاءه مع الفريق.

وكشف إدواردو إندا رئيس تحرير صحيفة “أوك دياريو” إن مانشستر يونايتد يريد مبلغ بقيمة 180 مليون يورو قبل الجلوس والتفاوض على بيع بوجبا ، وذلك في حديث لبرنامج”الشرينجيتو” التلفزيوني.

وقالت صحيفة “سبورت” إن رئيس ريال مدريد سيضطر لدفع مبالغ ضخمة هذا الصيف من أجل تعزيز صفوف الفريق ، فيما أشارت بأن الأسماء التي يريدها زين الدين زيدان هذا الصيف ربما تكون محدودة.

وكانت الصحافة المدريدية قد أكدت منذ أيام أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيحصل على أكثر من 350 مليون يورو من أجل التعاقدات الصيفية ، وأن مواطنه بول بوجبا سيكون واحد من أبرز هذه الصفقات.

وتحدث بول بوجبا منذ فترة وجيزة عن ريال مدريد حيث قال : “كما قلت دائماً ، ريال مدريد هو حلم لأي شخص ، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم ، هناك زيدان كمدرب وهو حلم لكل من يحب كرة القدم”.