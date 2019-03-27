  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة تصدر بيانا حول وفاة الموقوف محمود الحملاوي

الثلاثاء 02 أبريل 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة تصدر بيانا حول وفاة الموقوف محمود الحملاوي


رام الله / سما /

باشرت النيابة العامة في رام الله إجراءات التحقيق في قضية وفاة الموقوف محمود رشاد محمود الحملاوي بتاريخ 27/3/2019 الذي توفي في مكان توقيفه بمركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا.
حيث انتقلت النيابة العامة فور حدوث الوفاة للكشف على الجثة وبذات الوقت الكشف على مكان التوقيف وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الموطن.
واكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيقات لا تزال في بدايتها وأنها ستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات وان أي إشاعات يتم تداولها قبل انتهاء التحقيق هي سابقة لأوانها وهي غير صحيحة وليست صادرة عن جهة الاختصاص -النيابة العامة.

الأكثر قراءة اليوم

عقب توسيع مساحة الصيد.. بالصور.. صيادو غزة يصطادون اصنافا جديدة

اذاعة عبرية تكشف عن زيارة سرية قامت بها "اسرائيل" لمصر وهذا ما تضمنه..

إسرائيل تزعم : رصد نشاط غير اعتيادي للجهاد الإسلامي بغزة.. والحركة تنفي

تفاصيل لقاء قيادة حماس برئاسة هنية مع ملادينوف بغزة

تعرف على الأشخاص الذين يديرون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

هآرتس : بعد الانتخابات خطة واسعة لإعمار غزة ضمن صفقة القرن

مغادرة ميلادينوف.. الوفد المصري يصل غزة لعرض ردود اسرائيل

الأخبار الرئيسية

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

شهيد وإصابة 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية