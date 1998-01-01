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الحمد الله يستقبل رؤساء ومدراء الهيئات والمديريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية

الثلاثاء 02 أبريل 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رؤساء ومدراء الهيئات والمديريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني.

وثمن الحمد الله جهود المؤسسة الأمنية بكل مكوناتها، سواء في وزارة الداخلية أو في مختلف أجهزة الأمن، لا سيما المبذولة في توفير الأمن والأمان والحفاظ على حالة الاستقرار والسلم الاهلي، رغم كافة الصعوبات التي تواجه شعبنا وقضيته، مؤكدا ضرورة استدامة العمل الأمني.

بدورهم، أعرب رؤساء ومدراء الهيئات والمديريات عن بالغ شكرهم وتقديرهم للحمد الله على دوره المميز وجهوده في دعم المؤسسة الأمنية ومتابعته لعملها، متمنين له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.

#رامي الحمد الله #وزارة الداخلية

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