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إسرائيل تفتح السفارة رقم 11 في إفريقيا

الثلاثاء 02 أبريل 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفتح السفارة رقم 11 في إفريقيا


القدس المحتلة / سما /

دشنت إسرائيل أمس سفارة جديدة لها في رواندا الواقعة في شرق إفريقيا، ليرتفع بذلك عدد بعثات تل أبيب الدبلوماسية في القارة الإفريقية إلى إحدى عشرة.

وورد في بيان عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "المدير العام يوفال روتيم، افتتح السفارة في العاصمة الرواندية كيغالي، وهو السفير الإسرائيلي الأول في هذا البلد الإفريقي، ودبلوماسي مخضرم يتمتع بمعرفة وخبرة واسعتين، وخبير في الأمم المتحدة والطاقة".

وتابع البيان: "إسرائيل تسعى إلى توثيق علاقاتها مع الدول الإفريقية، ورواندا أثبتت أنها صديق حقيقي وثابت لإسرائيل، كما أنها تشبه إسرائيل، فهي صغيرة من حيث المساحة، ولكنها كبيرة في القدرات والتطلعات".

ورأت الخارجية الإسرائيلية أن افتتاح السفارة يعكس "التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين وسيسمح بتوسيع التعاون بينهما في العديد من المجالات، مثل التعليم والشؤون الأكاديمية وتمكين المرأة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والزراعة".

يذكر أن إسرائيل تبذل جهودا حثيثة بهدف العودة إلى القارة الإفريقية بعد عقود من خروجها منها، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 20 يناير الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد، وذلك خلال زيارة رسمية إلى انجامينا كانت الأولى بعد قطيعة دامت نصف قرن.

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