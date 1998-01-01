فاروق الفيشاوي يحل خلاف نجله وزوجته

وكالات / سما /

جمع الفنان فاروق الفيشاوي نجله أحمد مع زوجته ندى الكامل في منزله في جلسة عشاء لعقد صلح بينهما، بعد انتقال خلافاتهما إلى الإعلام واتساع الشائعات حولهما.

وتم حل أزمة الخلاف بينه وبين زوجته، حيث سعى الفنان فاروق الفيشاوى لإنهاء الخلاف وطالبهما بأن يتحملا بعضهما، خاصة بعد الخلافات الزوجية، التى دبت بينهما بقوة على مدار الأسابيع الماضية، مما جعل زوجة الفيشاوي تطلب الطلاق، وحتى الآن لم يحدث انفصال أو طلاق بين الزوجين، بل ذابت بعض المشاكل بينهما بعد جلسة الفنان معهما.



وأصبح الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل محط أنظار الجمهور على مدار الشهور الماضية، خاصة بعد قبلاته المستمرة لزوجته أمام كاميرات المصورين في الاحتفالات والمهرجانات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى ملابسها الجريئة في كثير من الأحيان.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع وبعض المواقع الإخبارية خلال الاسبوع الماضي خبر انفصال الفنان عن زوجته.



وكانت قد نشرت صفحة باسم «ندى الكامل» على «فيسبوك» تضمنت تدوينة جاء فيها: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً.. ربنا ساعات بيكون مخطط لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا.. النهارده وبعد تفكير عميق أنا قررت أتخلى عن خططي في الحياة وأسيب الأمر بيد الله، أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي».



وأضافت: «مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم والوفاء والرقي وسنة كاملة من التفاني، كان صديقي، لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي، وبالتالي رجاء منكم، ما حدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم احترموا حزني وضيقتي، شكرا، والحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل». لكن قيل بعدها أن الحساب مزيف.



ونفى أحمد الفيشاوى الأخبار، التي ترددت حول انفصاله عن زوجته، مضيفا أنها شائعات نقلتها وسائل التواصل.



وأشار إلى أنه موجود مع زوجته حاليا كما تسير حياتهما بشكل طبيعي على حد قوله متابعا: «لا أعلم من هم مروجو الشائعات».

وكالات