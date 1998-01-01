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فيديو.. مربية شجاعة تنقذ طفلاً من الموت

الثلاثاء 02 أبريل 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مربية شجاعة تنقذ طفلاً من الموت


وكالات / سما /

أظهر مقطع فيديو مربية شجاعة تنقذ طفلاً قبل لحظاتٍ من انهيار السقف على فراشه.

وفي المقطع يمكن رؤيتها وهي تهرع صوب الفراش، وتمسك بالطفل وتلفه في بطانية قبل أن تغادر الغرفة هرولةً.

وكانت هناك امرأة أخرى تمسك الباب لتبقيه مفتوحاً حتى يتسنى لهما الخروج سريعاً، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

وبعدها بلحظات فقط، انهار سقف الغرفة من تلقاء ذاته، وسقطت أنقاضه على الغرفة، وانتشرت بقايا الخرسانة والجبس على الأرض وغطت فراش الطفل.

يعتقد المتابعون على موقع «ريديت»، الذي نُشر عليه مقطع الفيديو، أنَّ البطلة خادمة منزلية لأنَّها كانت ترتدي زياً أبيض.

ومع أنَّ سبب انهيار السقف ليس واضحاً، يعتقد كثيرون أنَّه انهار بسبب زلزال.

إذ كتب أحد مشاهدي الفيديو: «لاحظتُ أنَّ البساط كان مرتفعاً تحت الأريكة، مما يشير إلى أنَّه تحرك على الأرض، وكان هناك درج مفتوح بالكامل».

وأضاف: «لا بد أنَّه كان زلزالاً قوياً، قوياً لدرجة أن يدفع أحدهم لأخذ أي شخصٍ في الداخل وإخراجه».

وأجاب آخر: «نعم، وقع زلزال في الفلبين بقوة 4.5 درجة. وتوقيت هذا الفيديو يتزامن مع الحدث الفعلي».

لكن أوضح آخر: «وقع زلزالٌ في إندونيسيا قبل يومين في توقيت هذا المقطع».

وعلى الرغم من اللبس حول أصول الفيديو، أثنى الكثيرون على المربية لتصرفها الذي أنقذ حياة الطفل.

وكتب أحدهم: «تستحق تلك المرأة وساماً».

#مربية #الموت

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