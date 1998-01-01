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فرنسا تحذر زوار برج "إيفيل" من أمر غريب!

الثلاثاء 02 أبريل 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تحذر زوار برج "إيفيل" من أمر غريب!


وكالات / سما /

يحذر موظفو برج "إيفيل" في باريس زواره من ممارسة الجنس في قمته، وذلك حسب ما أدلى به مصدر في المكتب الإعلامي للبرج.

وقال المصدر، إن "ممارسة الجنس في قمة برج إيفيل، كأي مكان عام آخر، هي خرق للقانون الفرنسي، لذا يتوجب علينا الاتصال بالشرطة في حال حدث ذلك".

كما لم يذكر المصدر الفرنسي اسم المادة القانونية التي تنص على عدم ممارسة الجنس في الأماكن العامة، أو العقوبة التي تواجه من يفعل ذلك.

وعند سؤال المصدر عما إذا مارس أحدهم الجنس في قمة البرج سابقا، كانت الإجابة: "لا نعلم، ربما.. لكن أحدا لم يرصد أثناء قيامه بذلك".

واحتفل البرج الشهير والمعلم الفرنسي العالمي البارحة بعيده الـ 130، إذ تم انتهاء تشييده وافتتاحه رسميا، في 31 مارس 1889.

#برج إيفيل #فرنسا #الزواج

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