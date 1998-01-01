مركز القدس: الاحتلال يعتقل 13 سيدة، و42 طفلاً، والقدس تتصدر قائمة المعتقلين خلال آذار

رام الله / سما /

أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر آذار المنصرم، بلغت 362 حالة اعتقال، طالت 42 طفلاً 13 سيدة.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر آذار، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 92 معتقلاً، في صورة واضحة استهداف الاحتلال للمقدسيين.

ويلي القدس، محافظة رام الله حيث شهدت اعتقال 72 مواطناً، يليها محافظة جنين بـ 56 حالة اعتقال، يليها محافظة بيت لحم بعدد أسرى بلغ 42، ثم محافظة الخليل بـ 20 أسيراً، يليها محافظة نابلس والتي اعتقل الاحتلال 16 مواطناً منها خلال آذار، ثم محافظة قلقيلية بواقع 11 أسيراً، يليها محافظتي طولكرم وسلفيت 7 أسرى من كل محافظة، يليها الأغوار الشمالية بعدد أسرى بلغ 3، يليها اريحا وطوباس بواقع أسير من كل محافظة، وأسير من أراضي الداخل.



فيما شهد قطاع غزة اعتقال 19 مواطناً، 15 بزعم تسللهم، و4 صيادين من بحر غزة.

وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

وأشار فريق تحليل المركز، بأنّ الاعتقال لدى الاحتلال بات غاية وهدف بحد ذاته، حيث أنّ طريقة الاستعراض الصباحية في نشر الأخبار تُشير إلى أنّ الاحتلال يريد تسويق عمله لدى الجمهور، علماً أنّ جزء كبير من المعتقلين لا يتم تقديم لوائح اتهام بحقهم، وجزء منهم سرعان ما يتم الافراج عنه.



وبالنظر إلى الاستهداف الممنهج في مدينة القدس، فقد رأى المركز أنّ هدف الاحتلال من ذلك، يأتي ضمن سياق تجسيد أمر واقع في مدينة القدس، من خلال محاولة ابعاد المدافعين عن المسجد الأقصى، إلى جانب زيادة فترات اقتحام المستوطنين للأقصى.

وهذا يأتي في ظل هجمه شرسة تقودها حكومة اليمين الإسرائيلي على الأسرى في المعتقلات، واللذين باتوا ضمن الحملة الانتخابية لبعض وزراء حكومة الاحتلال، اللذين رفعوا شعارات "التضييق على الأسرى" كأحد أهدافهم الانتخابية.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية، والسلطة الفلسطينية بضرورة العمل محلياً، اقليمياً وعالمياً من أجل مواجهة حملات الاعتقال الممنهج بحق النساء والأطفال والفلسطينيين بشكل عام، إلى جانب وقف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاسرى في السجون الإسرائيلية، في ظل حرمانهم من أبسط المقومات التي نصت عليها المواثيق الدولية.

الأطفال



وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال آذار وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 42 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة.

وتصدرت مدينة القدس قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 18 أطفال، ثم محافظة بيت لحم بواقع 10 أطفال أسرى، ثم محافظة رام الله بعدد أطفال 6، وطفلين أسيرين من الخليل وقلقيلية وجنين، وطفل من نابلس.

النساء



وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر آذار، 13 سيدات، بواقع 7 أسيرات من القدس، و4 سيدات من الخليل، وسيدة من رام الله وأخرى من قلقيلية.

اعتقال نائب

وشهد شهر آذار لعام 2019 اعتقال قوات الاحتلال للنائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح محمد أبو طير والذي يبعده الاحتلال عن مدينة القدس منذ نحو 12 عاماً.

يشار الى أن أبو طير قضى ما يزيد عن 30 عاماً في سجون الاحتلال.