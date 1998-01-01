العمل الصحي وجامعة القدس تنظمان ورشة عمل عن الاتصال والتواصل ولغة الجسد

رام الله / سما /

نظمت عمادة شؤون الطلاب - وحدة التمكين الطلابي في جامعة القدس ولجان العمل الصحي - دائرة التنمية ورشة عمل عن الاتصال والتواصل ولغة الجسد في مبنى الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

في بداية الورشة رحبت الدكتورة مريم جبارين بالمشاركين مشيرةً إلى أهمية الاتصال والتواصل الفعال ما بين المجموعات الشبابية وأهميته في سوق العمل والبحث عن وظيفة فعالة وإدارة العديد من متطلبات الحياه بشكل أفضل.

وأدار الورشة محمد صبري البس من دائرة التنمية في لجان العمل الصحي مؤكداً على ضرورة حصول كل طالب جامعي على مهارات متنوعة في إدارة الاتصال الفعال بشكل يساهم في بناء الإنسان الفاعل بشكل أفضل وأن هذه المهارات تعطي حافزاً للاستمرار والاستدامة في تطوير الذات.

ولاقى موضوع الورشة الاستحسان من قبل الطلاب والمشاركين وتم طرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل المحاضر.