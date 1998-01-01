قراصنة يخترقون بعض المواقع الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة ريشت كان العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن قراصنة نجحوا في اختراق بعض المواقع الإسرائيلية قبل أن تستعيد نفسها وتعود للعمل بشكل طبيعي.

وبحسب الإذاعة، فإن عملية الاختراق تمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم. موضحة أنها جزء من عملية تتم في مثل هذا الشهر من كل عام من قبل قراصنة يهاجمون إسرائيل ضمن تأييدهم للفلسطينيين.

وذكرت أن ذروة هذه العمليات تتم في الرابع من أبريل/ نيسان من كل عام، مشيرةً إلى أن المواقع التي اخترقت تتبع لشركات وبلديات، كما تتوقع أن يتم اختراق المزيد من المواقع خلال الأيام المقبلة خاصة الحكومية.