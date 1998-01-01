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الاحتلال يهدم مبنى من طابقين بمخيم شعفاط في القدس

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مبنى من طابقين بمخيم شعفاط في القدس


القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة وكبيرة، اليوم الثلاثاء، مبنى سكنياً من طابقين في الحارة التحتا بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت صباحاً المنطقة من جهة ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط، وانتشر الجنود بالشوارع والطرقات قبل أن تشرع الجرافات بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية، بالقرب من مقاطع لجدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل المخيم عن مستوطنة "بسجات زئيف".

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