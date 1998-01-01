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ضربة موجعة للأخضر الرفحي في كأس غزة

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة موجعة للأخضر الرفحي في كأس غزة


رفح / سما /

أكد نادي خدمات رفح غياب لاعب خط وسطه محمود النيرب عن مواجهة خدمات خانيونس في دور الـ32 لكأس غزة, للإصابة.

وأوضح "الأخضر" الرفحي أن النيرب أصيب في تدريبات الفريق الأخيرة, ما استدعى وضع قدمه في الجبس, ليتأكد غيابه عن الملاعب فترة لا تقل عن 4 أسابيع, بحسب تقارير صحافية محلية.

وبحسب التقارير فإن مشاركة نجم خط وسط "الأخضر" في الكأس أصبحت شبه مستحيلة, حتى في حال وصول فريقه للمباراة النهائية من المسابقة.

يشار إلى أن النيرب يعدّ أحد أفضل لاعبي قطاع غزة, وكان ضمن العناصر المؤثرة في إحراز خدمات رفح لقب دوري الممتازة هذا الموسم.

#خدمات رفح

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