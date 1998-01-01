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باريس سان حيرمان يمنع بوفون من اعتزال كرة القدم

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان حيرمان يمنع بوفون من اعتزال كرة القدم


وكالات / سما /

اقترب حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون من التوقيع على عقد جديد مع فريق باريس سان جيرمان حسبما أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين.

وكشفت شبكة “ESPN” إن حارس مرمى يوفنتوس السابق سيوقع عقداً لمدة عام إضافي حتى صيف 2021 ، بعد موافقة جميع الأطراف المعنية على الشروط الجديدة في العقد الجديد.

ويسعى نادي العاصمة الفرنسية للاستفادة من خبرة بوفون الكبيرة على صعيد حراسة المرمى خلال الفترة القادمة ، مما يعني إنه لن يعتزل كرة القدم حتى يبلغ من العمر 43 عامًا.

وعلاوة على ذلك ، ستشهد الاتفاقية الجديدة بين النجم الإيطالي وباريس سان جيرمان زيادة مالية على راتب جيانلويجي بوفون ، بالإضافة لحصوله على مكافآت كبيرة على حسب الألقاب.

وخاض قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق عشرين مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم ، رغم تحميله مسؤولية الخروج من ثمن دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

#باريس سان حيرمان #كرة القدم

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