قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

القدس المحتلة / سما /

نقلت قناة كان العبرية زعمها عن مصادر بالجهاد الإسلامي ان التقارير الإسرائيلية عن نية الجهاد الاسلامي لتنفيذ علمية، جاءت في أعقاب محادثة تلفونية أجراها الأمين العام للحركة، زياد النخالة، مع الوفد الامني المصري.

وبحسب تلك المصادر هدد النخالة خلال تلك المكالمة بتنفيذ عمليات في حال تراجع إسرائيل عن التفاهمات التي تم التوصل اليها بوساطة مصرية.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية زعمت امس انها رصدت نشاط غير اعتيادي قام به أعضاء الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على طول الحدود مع قطاع غزة.

وحسب المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"،: "تحاول حركة الجهاد الإسلامي شن هجوم كبير في الساعات أو الأيام القادمة من أجل الإضرار بالتقدم الكبير في جهود الوساطة المصرية والأمم المتحدة بين إسرائيل وحماس".

وأوضحت أنه يكون هذا النشاط محاولة لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، أو وضع عبوات ناسفة أو اختراق السياج وتنفيذ هجوم كبير.