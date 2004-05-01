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ماركا تُعيد النظر في عدم احتساب هدف الركلة الحرة لـ ميسي

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماركا تُعيد النظر في عدم احتساب هدف الركلة الحرة لـ ميسي


وكالات / سما /

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية أنها ستعيد النظر في مسألة عدم احتساب هدف فريق نادي برشلونة الأول في مباراة إسبانيول الأخيرة لحساب الدوري الإسباني لمصلحة ليونيل ميسي.

ورفضت الصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا الاعتراف بأن مسجل الهدف الذي جاء من ركلة حرة في شباك الحارس دييجو لوبيز هو صاحب الـ 31 عاماً، حيث اعتبرته هدفاً عكسياً على اعتبار أن مسار الكرة تغيّر بعد اصطدامها بلاعب إسبانيول، فيكتور سانشيز.

ماركا أشارت إلى أنه سيتم التحقيق في هذه اللعبة لتحديد هوية اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة للكرة، وهو تكرار لما فعلته الصحيفة ذاتها في 3 مناسبات سابقة، من بينها واقعة هدف دييجو فورلان لفائدة فياريال في شباك ألباسيتي في موسم 2004-05.

وانتصر البرسا بهدفين نظيفين حملا توقيع أبي تياجو وفقاً لتقرير حكم المباراة، لكن صحيفة ماركا احتسبت الهدف الثاني فقط للبرغوث الأرجنتيني.

ووصل ليو إلى الهدف رقم 31 في الليجا هذا الموسم وفقاً للسجلات الرسمية، لكن بحسب سجلات صحيفة ماركا فإنه يملك 30 هدفاً فقط، وهذا قد يخلق مشكلة حقيقية فيما يخص جائزة الحذاء الذهبي.

#الماركا #ميسي

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