  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس العبرية تتهم موفاز بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الثانية

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس العبرية تتهم موفاز بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الثانية


القدس المحتلة / سما /

 اتهمت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، شاؤول موفاز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى" التي انطلقت عام 2000.

وبحسب الصحيفة، فإن موفاز طلب خلال قيادته للجيش من القادة الميدانيين بقتل 10 فلسطينيين على الأقل يوميا في كل مدينة من مدن الضفة لقمع الانتفاضة. مشيرةً إلى أن موفاز طلب حينها عدم تصوير كلامه لأنه كان يعرف أن ذلك بمثابة "جريمة حرب".

وقال الجنرال السابق إيلان باز الذي كان ضابطا كبيرا في الضفة الغربية، إن هذه الأوامر أصدرها موفاز لقائد الجيش في الضفة الغربية حينها بيني غانتس، والذي أقر بعد سنوات بصحتها.

واعتبرت أن تلك التعليمات "رخصة للقتل الإجرامي" في الضفة.

ورأت أنه لا غرابة في أن ينتج هذا الجيش الذي يدعي أنه أكثر "الجيوش أخلاقية" مثل الجندي الئيور أزريا الذي أعدم فلسطينيا بعد أن أصابه.

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأوامر من موفاز بالتأكيد تأتي تماشيا مع أوامر أخرى كانت تصدر من قيادات الجيش سابقا، وتأتي تماشيا مع "القيم المظلمة" للجيش الإسرائيلي القائمة على القتل.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف ..ضخ الأموال لغزة بهدف قطع الطريق على الدولة الفلسطينية واحتلال غزة بعد الانتخابات

عقب توسيع مساحة الصيد.. بالصور.. صيادو غزة يصطادون اصنافا جديدة

المالية : الثلاثاء صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ورواتب الموظفين

اذاعة عبرية تكشف عن زيارة سرية قامت بها "اسرائيل" لمصر وهذا ما تضمنه..

إسرائيل تزعم : رصد نشاط غير اعتيادي للجهاد الإسلامي بغزة.. والحركة تنفي

تفاصيل لقاء قيادة حماس برئاسة هنية مع ملادينوف بغزة

تعرف على الأشخاص الذين يديرون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

شهيد وإصابة 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

20190401085555

منظمة حقوقية: فلسطيني تعرض للخطف والتعذيب على يد الموساد بغانا