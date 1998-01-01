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مورينيو يتحدث عن خططه التدريبية في المستقبل

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يتحدث عن خططه التدريبية في المستقبل


وكالات / سما /

كشف السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي الكبير عن خططه المستقبلية مؤكداً أنه لا يشعر بالضيق من عدم التدريب الآن.

ويبتعد صاحب الـ 56 عاماً عن مهنة التدريب مؤقتاً عقب إقالته من منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب سوء النتائج.

وكان الرجل الخاص قد غادر منصبه في النادي المانشستراوي عقب الخسارة الثقيلة في كلاسيكو إنجلترا على يد ليفربول بنتيجة هدف مقابل 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي الأسبق صرح يوم الإثنين قائلاً “لا أعاني من عدم التدريب، لدي وقت للتفكير في أشياء أخرى، ولكن للأمانة، أريد أن أعود إلى الفترة التحضيرية للموسم القادم”.

وأضاف “قررت عدم التدريب حتى بداية الموسم المقبل، والعودة يجب أن تكون إلى نادٍ ومسابقة يحفزونني”.

كما أشار المو إلى تطلعه لقيادة منتخب البرتغال فنياً ولكن ليس على المدى القصير أو المتوسط، فقال مازحاً “لا تقلق يا فيرناندو سانتوس، لستُ مهتماً الآن أو في المرات التالية، نحن أصدقاء جيدون”.

وتابع “إنه شيء أحب أن أفعله قبل نهاية مسيرتي، ولكن بما أنني بعيد عن إنهاء مسيرتي، لن يحدث الأمر وسنرى ما إذا كانت الفرصة ستأتي أم لا”.

#مورينيو

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