أكاديميو الكلية الجامعية وطلبتها يتصدرون مجموعة من المسابقات الوطنية والمحلية

غزة / سما /

نجح أكاديميو الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وطلبتها في تصدر مجموعة من المسابقات المحلية والوطنية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019م، وذلك في مجالات بحثية وريادية وأكاديمية وعلمية تضاف إلى رصيد وسجل رائدة الإبداع والتميز الزاخر بالمنجزات الراقية والنوعية.

فعلى المستوى الأكاديمي كرمت نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية السيدة جيهان أبو ناهية – المدرسة في برنامج المحاسبة التطبيقية التابع لقسم إدارة المال والأعمال – ومنحتها جائزة المحاسب المتميز للعام 2018م عن فئة المحاسب الأكاديمي، وذلك بعد تغلبها على كافة المحاسبين الأكاديميين المشاركين من مختلف الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، لينفرد أكاديميو الكلية الجامعية بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي بعد فوز الدكتور عمر الجعيدي رئيس قسم إدارة المال والأعمال بنسختها في العام الماضي.

وعلى المستوى الريادي فقد منحت وزارة شئون المرأة الفلسطينية السيدة أمينة حمو المدرسة في برنامج تصميم وصناعة الأزياء التابع لقسم المهن الهندسية لقب امرأة فلسطين للعام 2018م في المجال الريادي، وذلك تقديرا لتألقها وإبداعها في مجال ريادة الأعمال الذي انطلقت منه لعالم تصميم وصناعة الأزياء، وذلك ضمن جوائز تكريم امرأة فلسطين فلسطين للعام 2018م الذي أقامته الوزارة ضمن فعاليات يوم المرأة الذي يصادف الثامن من آذار في كل عام.

وضمن العمل الهندسي فقد أعلنت الجمعية الإسلامية بمحافظة رفح عن فوز المهندس بهاء بدير – المدرس بقسم المهن الهندسية – بالمركز الثاني في جائزة مسابقة تصميم قرية الأيتام النموذجية، والتي تعتبر أكبر مسابقة معمارية على مستوى قطاع غزة كونها تستهدف منشأة ستقام على مساحة 22000 متر مربع لصالح 500 نزيلا من كلا الجنسين.

وعلى المستوى الطلابي فقد فاز الخريجان أمجد نعيم ومحمد حسين من بكالوريوس هندسة تكنولوجيا المباني بجائزة مؤسسة التعاون للشباب- جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي "لغدٍ أفضل ... نبدع"، وذلك عن مبادرتهما الخاصة بالاستفادة من رماد النفايات الصلبة في إنتاج حجر بناء خفيف، حيث سيكون لهذا النوع من الحجر آثارا إيجابية على البيئة من جانب، وعلى الاقتصاد من جانب آخر لأنه سيقلل من تكلفة البناء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع بفعل الحصار.

وفي ذات السياق فقد فازت الطالبات سندس طموس وخديجة خضر ونور الشحري وأماني عودة بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأولى للبحث العلمي عن اختصاصات العلوم الإدارية والمالية والقانون، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي على مستوى كافة الجامعات والكليات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عن مشروع تخرجهم الذي حمل عنوان "آثار التحفظ المحاسبي على إدارة الأرباح في ظل الحاكمية المؤسسية"، ونفذ تحت اشراف الدكتور عمر الجعيدي.

وتأتي هذه الإنجازات في ظل حرص الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على المشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات والمنافسات على النطاق المحلي والوطني، لإيمانها الكامل بأهمية هذا النوع من التنافس الذي يعزز ثقة الأكاديميين والطلبة بأنفسهم ويدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم لخدمة الوطن والمجتمع وللمساهمة الفاعلة في نهضته وتنميته.