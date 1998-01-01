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رقم مميز لـ أرسنال لم يتحقق منذ 20 عاماً

الثلاثاء 02 أبريل 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز لـ أرسنال لم يتحقق منذ 20 عاماً


وكالات / سما /

نشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، إحصائية مثيرة حول نادي أرسنال عقب انتهاء مباراة نيوكاسل اليوم.

وتمكن المدفعجية من التفوق بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب الماكبايس في لقاء ملعب الإمارات في لندن لحساب الجولة رقم 32 من البريميرليج.

وجاء هدفا الجانرز عن طريق نجم الوسط الويلزي آرون رامسي في الدقيقة 30 والمهاجم الفرنسي المميز ألكسندر لاكازيت قبل 7 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمقابلة.

وتتمثل هذه الإحصائية في أن أرسنال تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري المحلي وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 20 عاماً.

وانتزع فريق شمال لندن إثر هذا الفوز المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث رفع رصيده للنقطة الرابعة والستين، مستفيداً من سقوط توتنهام مساء الأحد على يد ليفربول المتصدر في ملعب أنفيلد رود.

وسيبدأ فريق المدرب أوناي إيمري منذ الآن الاستعداد للمباراة الصعبة أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، ومن ثم مواجهة نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في الحادي عشر من الشهر الجاري.

#أرسنال

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