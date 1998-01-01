رونالدو وراموس يفصحان عن أهم أسباب نجاح زيدان

وكالات / سما /

أزاح البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني سيرجيو راموس، الستار عن أهم أسباب نجاح المدرب زين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث أشارا إلى أن قدرته على إدارة غرفة الملابس كانت وراء تتويجه بالألقاب.

وفي الفيلم الوثائقي الذي سيُعرض يوم غد الأربعاء على شبكة (راديو مونتي كارلو) الفرنسية، قال رونالدو: “أرى أن زيدان أدار بذكاء المجموعة.. الوضعية ليست بالسهلة لأن كل اللاعبين يريدون اللعب كثيراً، لذلك زيدان قام بعمل ذكي، اهتم بالجميع وكان ذلك مفيداً”.

أما راموس فقد قال: “ما فعله كلاعب يفعله كمدرب، وجد طريقة خاصة لتجسيد موهبته التي كان يتمتع بها كلاعب لإدارة غرفة تبديل الملابس”.

وتابع قائد النادي الملكي تصريحاته في نفس السياق، قائلاً: “لقد قام بعمل فريد من نوعه ورائع، النتائج التي حققها لم تكن صدفة، فهو مدرب جديد ولكنه عرف كيف يتأقلم بشكل جيد”.

وكان زيدان ورونالدو قد تركا ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن المدرب الفرنسي عاد لقيادة السفينة الفنية للملكي بعدما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادة سانتياجو سولاري وجولين لوبيتيجي.