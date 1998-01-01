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الاحتلال يستدعي 3 مواطنين من الخليل

الثلاثاء 02 أبريل 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين بلاغات، لمراجعة مخابراتها في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وسلمت كلا من: طارق عبد الباسط التميمي، ومحمد أنس سلهب التميمي بلاغين لمراجعة مخابراتها. كما داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واستدعت المواطن حمزة علي عوض.

وفي بلدة دورا جنوبا، فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، عرف من أصحابها: المواطن عطا الدراويش.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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