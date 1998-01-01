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معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

الثلاثاء 02 أبريل 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن تسعة جنود من الكتيبة 51 في لواء غولاني رفضوا المشاركة في استعدادات وتدريبات تحاكي القيام بعملية برية في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، تم الحكم على الجنود بالسجن لمدة 20 يومًا بعد رفضهم الذهاب للتدريبات خلال التأهب على حدود غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجنود كانوا متواجدين في قاعدة تساليم العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم التعليمات والخروج للتدريبات، ضمن الاحتجاج على معاقبة أحد زملائهم بالوحدة.

وأضافت أن "الجنود تضامنوا مع زميلهم المعاقب ورفضوا الانصياع للأوامر، وهم في حالة تأهب، استعدادًا لتدريبات تحاكي عملية عسكرية في غزة".

ووفقا للصحيفة، "تم معاقبة الجندي بسبب تصرفات سيئة وغير مقبولة بالموقع، كإهمال السلاح، وكتابة شعارات على أعلام ورايات الوحدة، ومخالفة لرأي ضباط الموقع".

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