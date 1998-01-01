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ارتفاع طفيف واجواء باردة نسبيا

الثلاثاء 02 أبريل 2019 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع طفيف واجواء باردة نسبيا


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الجمعة لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة،ر بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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