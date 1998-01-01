إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال 3 اشقاء في مخيم قلنديا شمال القدس

القدس المحتلة/سما/

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أحدهم، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا وحي المطار شمال القدس المحتلة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من عائلة مطير من منزلهم في مخيم قلنديا وهم: إبراهيم رجب، ويوسف رجب، ونعمان رجب.



واطلقت قوات الاحتلال النار على شاب وهو داخل مركبته، حيث امطره جنود الاحتلال بالرصاص، واعتقله الجنود، دون معرفة مصيره.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى إصابة شابين نقلا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وألقى الشبان الحجارة بكثافة نحو قوات الاحتلال، واستمرت المواجهات العنيفة لعدة ساعات.



وتعمدت قوات الاحتلال اطلاق قنابل الغاز السام وقنابل الصوت نحو منازل المواطنين في المخيم.



و شهدت بيتونيا مواجهات في اعقاب اقتحام اليات الاحتلال للمنطقة، وشهدت قراوة بني زيد و كفر عين قضاء رام الله اقتحامات وتسليم بلاغ المراجعة مخابرات الاحتلال للأسير المُحرَر مهران رجا سنيف عقب مداهمة منزله في قرية قراوة بني زيد.

