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الجزائر: بوتفليقة يعلن نيته الاستقالته قبل نهاية ولايته

الإثنين 01 أبريل 2019 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: بوتفليقة يعلن نيته الاستقالته قبل نهاية ولايته


وكالات

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أسابيع، اليوم الإثنين، نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل الجاري، متعهدا بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أكد أن بوتفليقة، سيستقيل قبل 28 نيسان/ أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية في فترتها الرابعة.

وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ"إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"".

كما أوضح أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية، في يوم الأحد 28 نيسان/ أبريل 2019".

ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدّد للاستقالة ولم يتضمن اي توضيح بخصوص "القرارات الهامة" التي سيتم اتخاذها.

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