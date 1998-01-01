مصرع طفلة دهسا في قلقيلية وشاب بحادث سير شمال شرق القدس

رام الله / سما /

لقي شاب وطفلة مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، بحادثي سير، في قلقيلية، والقدس المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفلة ماسة علاء صرصور (عام ونصف) من سكان بلدة سرطة بمحافظة سلفيت، لقيت مصرعها إثر حادث دهس تعرضت له في بلدة حبلة بمحافظة قلقيلية .

وأوضح ارزيقات أن الطفلة فارقت الحياة في مستشفى نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، مشيرا إلى أن الشرطة أوقفت السائق وضبطت المركبة، وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابساته، وتم إبلاغ النيابة.

وعلى طريق عناتا –الزعيم، شمال شرق القدس المحتلة، لقي شاب مصرعه، وأصيب خمسة آخرون، جروح ثلاثة منهم وصفت بالخطيرة، جراء حادث سير.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع المصابين جراء الحادث، ونقلتهم إلى مستشفيات القدس ورام الله.