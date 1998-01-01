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الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة

الإثنين 01 أبريل 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة


غزة / سما /

وصل الوفد الامني المصري، مساء اليوم الاثنين، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" عائدا من تل ابيب وذلك للتشاور ضمن تفاهمات التهدئة.

ويضم الوفد الأمني المصري اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية وبرفقته العميد احمد فاروق وكيل وزارة المخابرات و العميد محمد طوصن.

واكد مصدر مطلع ان الوفد المصري سيلتقي قيادة حماس في غزة لمتابعة ملفات التهدئة ورفع الحصار بينما لم يؤكد حتى اللحظة اذا كان سيلتقي الوفد الفصائل الفلسطينية.

وكان الوفد الامني المصري قد غادر القطاع أمس الاحد، متوجها الى تل ابيب وحاملا مطالب الفصائل الفلسطينية من اجل تثبيت التهدئة بين اسرائيل والفصائل بغزة.

في السياق، غادر منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف،  قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وذلك وصوله القطاع صباح اليوم الاثنين من اجل تقاهمات التهدئة كما التقي ملادينوف قيادة حركة حماس خلال زيارته.

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