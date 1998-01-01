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نتنياهو: لدى حزب كحول لفان جيشٌ من الحسابات المزيفة على الانترنت

الإثنين 01 أبريل 2019 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لدى حزب كحول لفان جيشٌ من الحسابات المزيفة على الانترنت


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين،  إن "صحيفة يديعوت أحرنوت تخترع مؤامرة من عضوي حزب "كحول لفان" بيني غانتس ويائير لبيد، حول الحسابات المزورة".

وأضاف نتنياهو، "في البداية اعتقدت أنها كانت كذبة أبريل، لكن هذه مؤامرة زائفة أخرى من وسائل الإعلام التي تجندت لهم، إنهم ليسوا على استعداد لقبول أنك مواطن إسرائيلي يدعم حزب الليكود"، وفق قوله.

وأشار نتنياهو، إلى أن "الحقيقة هي أن الليكود هو الطرف الوحيد الذي لا يستخدم الحسابات المزيفة؛ لدى حزب كحول لفان، جيش من الحسابات المزيفة على شبكة الانترنت، يشوهون من خلالها حزب الليكود وأنا وعائلتي، وبمناسبة رفعنا ضدهم شكوى لدى الشرطة"، على حد تعبيره.

وفي سياق منفصل، قال نتنياهو: "تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في سوريا والتنسيق الأمني المستمر بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي، وكما تعرفون مدى أهمية العلاقة بالنسبة لأمن إسرائيل".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي كنت في البيت الأبيض وهناك التقيت صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان؛ هذا إنجاز مهم للأجيال".

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