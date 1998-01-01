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"كان" تكشف عن خطة إسرائيلية لإسكان ربع مليون مستوطن بالجولان

الإثنين 01 أبريل 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" تكشف عن خطة إسرائيلية لإسكان ربع مليون مستوطن بالجولان


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أعدت خطة لتطوير هضبة الجولان، وتهدف إلى إسكان ربع مليون مستوطن إسرائيلي بعد ثلاثة عقود من الزمن بالتزامن مع مرور مائة عام على قيام "إسرائيل".

وبحسب القناة العبرية، تشمل الخطة التي نُشرت عقب الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأسبوع، بناء 30 ألف وحدة سكنية جديدة، وزيادة عدد سكان مدينة كاتسرين بثلاثة أضعاف، وإقامة مدينتين جديدتين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة.

ووضعت الخطة بالتعاون مع وزارة الاستيطان ومجلس الجولان الإقليمي ومجلس كاتسرين المحلي وحركة "اور".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن "أي قرار يتعلق بإنهاء الأزمة السورية يجب عليه ضمان الأراضي الإقليمية السورية، بما فيها الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان".

في السياق ذاته، أوضحت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، والتي شاركت مع غوتيريش في القمة العربية، أن "تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي ليس هو الحل".

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