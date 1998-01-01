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الجامعة العربية: جهودنا منعت نقل 40 سفارة الى القدس

الإثنين 01 أبريل 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية: جهودنا منعت نقل 40 سفارة الى القدس


تونس /سما/

اكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين،  أنه لولا الجهود العربية لكانت أكثر من 40 دولة نقلت سفاراتها إلى القدس في غضون أشهر عقب الخطوة الأمريكية.

وكشف زكي في تصريحات صحفية ، أن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وأشار إلى أن فلسطين ليست وحيدة وكل الدول العربية تقف إلى جوارها، لافتا إلى أنه حين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.

ووصف زكي اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بأنه باطل ولا يترتب عليه أي آثار قانونية،لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.

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