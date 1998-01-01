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اقتحام عزون واغلاق مدخل عزبة الطبيب الغربي

الإثنين 01 أبريل 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام عزون واغلاق مدخل عزبة الطبيب الغربي


قلقيلية / سما /

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، بلدة عزون بقوة من المشاة واغلقت مدخل عزبة الطبيب الغربي بحاجز عسكري ودققت بحركة المرور .

وقال الناشط حسن شبيطة موثق الانتهاكات الاسرائيلية في بلدة عزون:" لأكثر من اسبوع يتم اغلاق مدخل عزون الشمالي المعروف بحاجز البوابة المطل على الطريق الالتفافي رقم 55 ، وهذا الاغلاق يؤثر على الحياة داخل البلدة المحاصرة بحواجز وابراج وكاميرات امنية وبوابات "

وأضاف :" الاقتحامات لا تتوقف على مدار الساعة والاجراءات العسكرية تحول البلدة إلى كانتون معزول يصعب الحياة فيه ، فهناك سياسة انتقام ممنهجة ضد البلدة .

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