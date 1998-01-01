اقتحام عزون واغلاق مدخل عزبة الطبيب الغربي

قلقيلية / سما /

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، بلدة عزون بقوة من المشاة واغلقت مدخل عزبة الطبيب الغربي بحاجز عسكري ودققت بحركة المرور .

وقال الناشط حسن شبيطة موثق الانتهاكات الاسرائيلية في بلدة عزون:" لأكثر من اسبوع يتم اغلاق مدخل عزون الشمالي المعروف بحاجز البوابة المطل على الطريق الالتفافي رقم 55 ، وهذا الاغلاق يؤثر على الحياة داخل البلدة المحاصرة بحواجز وابراج وكاميرات امنية وبوابات "

وأضاف :" الاقتحامات لا تتوقف على مدار الساعة والاجراءات العسكرية تحول البلدة إلى كانتون معزول يصعب الحياة فيه ، فهناك سياسة انتقام ممنهجة ضد البلدة .