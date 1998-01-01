القبض على ثلاثة متهمين بسرقة أغنام في نابلس

نابلس / سما /

القت الشرطة بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، وبمساعدة من مواطنين، القبض على ثلاثة اشخاص مشتبه بهم بسرقة اغنام وصادر بحقهم عدة مذكرات قضائية.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، في بيان، ان مركز الشرطة في قرية عوريف وبمساعدة من الاجهزة الامنية ومواطنين تمكن من القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اغنام من حظائرها في قرية عصيرة القبلية، وضبطت بحوزتهم رؤوس اغنام، فيما تم التحفظ على مركبتين تم استخدامهما في عمليات السرقة.

وأضاف البيان أنه تم احالة المشتبه بهم الثلاثة الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.