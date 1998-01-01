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السجن لـ11 أردنيا اتهم معظمهم بـ"الترويج" لتنظيم "داعش"

الإثنين 01 أبريل 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن لـ11 أردنيا اتهم معظمهم بـ"الترويج" لتنظيم "داعش"


عمان /سما/

حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية، اليوم الاثنين، على 11 أردنيا بالسجن حتى خمسة أعوام بعد إدانة 10 منهم بتهمة "الترويج" لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية بحق 10 من المتهمين وبينهم ثلاثة طلاب جامعيين بالأشغال الشاقة المؤقتة بين عامين الى خمسة أعوام بعد إدانتهم بتهمة "الترويج لجماعات وتنظيمات إرهابية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)".

وجميعهم في العشرينيات من العمر واعتقلوا في فترات متفاوتة العام الماضي.

وتتفاوت الاحكام بحسب نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على موقع فيسبوك، بحسب مصدر قضائي.

كما حكمت المحكمة على متهم آخر بالسجن عاما واحدا بعد إدانته بتهمة "مناهضة نظام الحكم السياسي للدولة الأردنية".

وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيمي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة او المنضوين في صفوفهما.

وشدد الاردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم الدولة الاسلامية او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شدد منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.

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