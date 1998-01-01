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واشنطن : ثلاث شركات طيران أميركية تواجه عطلاً مفاجئ في آن واحد

الإثنين 01 أبريل 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : ثلاث شركات طيران أميركية تواجه عطلاً مفاجئ في آن واحد


واشنطن /سما/

اوضحت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مشاكل فنية أثرت في عمل عدد من شركات الطيران الأمريكية اليوم، دون أن تحدد سبب هذا العطل.

وأضافت الإدارة، أنه تم تجاوز المشكلة، ودعت المسافرين للاتصال بشركات الطيران للتأكد من موعد إقلاع رحلاتهم.

وقبل ذلك ذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 شركات طيران أمريكية رئيسية أعلنت اليوم عن تعطل أنظمة التشغيل على مستوى المنظومة، بسبب انقطاع الاتصال بالشبكة العامة، فيما قالت شركة "United Airlines" إنها عجزت عن إنهاء مراجعة أوراق المسافرين.

وبحسب "رويترز"،  فإن العطل طال شركات "Delta" و"United Airlines" و"Southwest Airlines" للطيران، لكن وسائل إعلام أمريكية أوردت أن العطل طال 5 شركات طيران على الأقل.

وبالإضافة إلى شركات النقل الكبرى، هناك شركات أخرى تأثرت وهي "JetBlue" و"Alaska Airlines".

كما نقل موقع "ABC7 News" عن الإدارة أن المشكلة الفنية حدثت في برنامج AeroData، الذي أثر على العمليات الرئيسية والإقليمية بدرجات متفاوتة.

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