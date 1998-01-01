  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل لقاء قيادة حماس برئاسة هنية مع ملادينوف بغزة

الإثنين 01 أبريل 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء قيادة حماس برئاسة هنية مع ملادينوف بغزة


غزة / سما /

قال مصدر مشارك في لقاءات قيادة حركة حماس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الاثنين، إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال كانت أولى القضايا التي تم بحثها في اللقاء الذي تم بين الجانبين ظهر اليوم، وخاصة الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى في سجن النقب وتداعياتها على كافة السجون، بل وعلى الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك الجهود المبذولة في غزة. 

 وأوضح المصدر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعرض بالتفصيل الوضع الراهن داخل السجون، مؤكدا أن هذه القضية تحظى بالإجماع الوطني، ومحذرًا أنها من أهم عوامل التفجير للوضع برمته حال استمرار الاحتلال بسياساته القمعية والهمجية. 

وبحسب المصدر، عرض وفد الحركة جانبًا من الرسائل التي تصل من قيادة الأسرى في السجون، والتي تؤشر على خطورة الوضع وما قد يٌقدم عليه الأسرى من خطوات ما لم تتوقف الهجمة عليهم. 

 وكشف المصدر أن وفد الحركة طلب من السيد ميلادينوف والأمم المتحدة التدخل بشكل سريع لوقف حالة التدهور داخل السجون. 

يشار الى أن قضية الاسرى تحظى بمتابعة واهتمام وتم مناقشتها في لقاء الفصائل بالوفد الامني المصري خلال اجتماعهم، حيث تشهد الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال اعتداءات متواصلة من قبل ادراة مصلحة السجون الاسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل الحرب لبعد الانتخابات.. اسرائيل ستتخذ تسهيلات اضافية تجاه غزة

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة

الجيش الأمريكي ينشر منظومة صاروخية في "إسرائيل" بشكل مفاجئ

الوفد المصري يعود إلى غزة نهاية الأسبوع الجاري حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات

هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تزعم : رصد نشاط غير اعتيادي للجهاد الإسلامي بغزة.. والحركة تنفي

المالية : غدا الثلاثاء صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ورواتب الموظفين

معاريف ..ضخ الأموال لغزة بهدف قطع الطريق على الدولة الفلسطينية واحتلال غزة بعد الانتخابات

كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة

الوفد المصري يعود إلى غزة نهاية الأسبوع الجاري حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات