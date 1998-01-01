تفاصيل لقاء قيادة حماس برئاسة هنية مع ملادينوف بغزة

غزة / سما /

قال مصدر مشارك في لقاءات قيادة حركة حماس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الاثنين، إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال كانت أولى القضايا التي تم بحثها في اللقاء الذي تم بين الجانبين ظهر اليوم، وخاصة الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى في سجن النقب وتداعياتها على كافة السجون، بل وعلى الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك الجهود المبذولة في غزة.

وأوضح المصدر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعرض بالتفصيل الوضع الراهن داخل السجون، مؤكدا أن هذه القضية تحظى بالإجماع الوطني، ومحذرًا أنها من أهم عوامل التفجير للوضع برمته حال استمرار الاحتلال بسياساته القمعية والهمجية.

وبحسب المصدر، عرض وفد الحركة جانبًا من الرسائل التي تصل من قيادة الأسرى في السجون، والتي تؤشر على خطورة الوضع وما قد يٌقدم عليه الأسرى من خطوات ما لم تتوقف الهجمة عليهم.

وكشف المصدر أن وفد الحركة طلب من السيد ميلادينوف والأمم المتحدة التدخل بشكل سريع لوقف حالة التدهور داخل السجون.

يشار الى أن قضية الاسرى تحظى بمتابعة واهتمام وتم مناقشتها في لقاء الفصائل بالوفد الامني المصري خلال اجتماعهم، حيث تشهد الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال اعتداءات متواصلة من قبل ادراة مصلحة السجون الاسرائيلية.