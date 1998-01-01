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النجمة العالمية مادونا تغني للمرة الثانية في "اسرائيل"

الإثنين 01 أبريل 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجمة العالمية مادونا تغني للمرة الثانية في "اسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

بعد مفاوضات عسيرة، ستغني النجمة العالمية صاحبة الألبومات الأكثر مبيعا على مر العصور مادونا، في مسابقة الاغنية الاوروبية "الأورو فيزيون 2019"، الذي سيقام في تل ابيب وذلك يوم 18 مايو/أيار 2019.

وقال موقع" ماكو" العبري،"إن مادونا، ستحصل مقابل ادائها اغنيتين في الحفل النهائي للاورفيزيون مبلغ 1.5 مليون دولار، وسيتم تمويل هذه المشاركة من قبل مليونير الإسرائيلي المقيم في كندا، سيلفان آدمز، بناءً على طلب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" هذا الصباح، ستكون هذه هي المرة الثانية، التي تؤدي فيها النجمة الدولية، مادونا، عرضا غنائيا على مسارح تل أبيب، وكان أول ظهور لها في إسرائيل سنة 2012.

وكان اتحاد البث الأوروبي، قد رفض بث الأغنية الجديدة للنجمة، مادونا، بسبب تناولها مواضيع سياسية.

دخلت مادونا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، نهاية عام 2010، بمبيعات بلغت أكثر من 320 مليون نسخة من البوماتها، وهي صاحبة الألبومات الأكثر مبيعاً في القرن العشرين.

ووفقاً لجمعية تسجيل الصناعة الأمريكية، حصلت على 65.4 مليون من مجمل مبيعات ألبوماتها في الولايات المتحدة، لتصبح الفنانة الثانية الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة.

كانت مادونا وما زالت ظاهرة فنية في عالم "البوب أثرت" على عدة اجيال موسيقية وقد برزت عدة مغنيات في العالم ممن تأثرن بأسلوبها الفني وحققن شهرة عالمية مثل كايلي مينوغ وريانا وديبي غيبسون ونيلي فرتادو .

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