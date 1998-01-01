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وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي في بيت ساحور ستكون 200 سرير

الإثنين 01 أبريل 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي في بيت ساحور ستكون 200 سرير


رام الله / سما /

بحث جواد عواد وزير الصحة، اليوم الاثنين،  مع السفير الهندي لدى فلسطين صونيل كومار آخر مستجدات مشروع بناء المستشفى التخصصي الهندي الفلسطيني والذي سيقام في بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بتكلفة حوالي 40 مليون دولار.

وقال عواد خلال لقائه السفير الهندي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن مساحة المستشفى ستكون 17 ألف متر مربع بسعة 200 سير قابلة للزيادة، حيث سيشمل تخصصات الأطفال والخدج، والعظام، والنسائية، والتوليد، والجراحة العامة، والباطني، والطوارئ.

وأضاف أنه تم البدء فعلياً بأعمال التصميم للمستشفى، وذلك تمهيداً لطرح عطاء البناء.

وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع الحيوي الهام سيعزز إمكانيات المستشفيات الحكومية بشكل عام، حيث سيضم في أقسامه  كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى زيادة عدد الأسرّةِ الحكومية في محافظة بيت لحم.

بدوره، أكد السفير الهندي التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة، مضيفا أن هذا المشروع هو أضخم المشاريع التي قدمتها الحكومة الهندية للحكومة الفلسطيني

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