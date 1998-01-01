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"شؤون الأسرى": إدارة سجن "عوفر" تشدد من إجراءاتها ضد المعتقلين

الإثنين 01 أبريل 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شؤون الأسرى": إدارة سجن "عوفر" تشدد من إجراءاتها ضد المعتقلين


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن ادارة سجن "عوفر" شددت من اجراءاتها بحق المعتقلين في الأونة الأخيرة بما يتساوق مع سياسة مصلحة السجون والمستوى السياسي الإسرائيلي في التضييق على الأسرى في كافة المعتقلات.

وأشارت الهيئة الى  أن من بين تلك الإجراءات رفع درجات التشويش في الأجهزة المثبتة بين أقسام المعتقل، وزيادة اعداد الأقفال على الأبواب، وزيادة عمليات التفتيش و"الطرق" على شبابيك الغرف بوجود عدد مضاعف من السجانين.

ولفت الأسرى في عوفر الى أن رفع درجات التشويش في الأجهزة القريبة من الأسرى الأشبال، زادت من إصابتهم بأوجاع الرأس والصداع المستمر، وأن إدارة المعتقل ترفض الحوار مع الاسرى بهذا الخصوص وتتجاهل الآثار الخطيرة لمثل هذه الأجهزة المسرطنة المنتشرة بين الأقسام.

وأوضحت الهيئة ان حالة من التوتر وعدم الاستقرار تشهدها عدة سجون منذ أشهر وذلك بفعل الإجراءات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه المعتقلين، من اقتحامات واستفزازات وتضيقات حياتية على مختلف الأصعدة، فضلا عن الشروع بتركيب أجهزة تشويش في العديد من السجون، ذات الآثار الخطرة على صحة الأسرى على المدى القريب والبعيد.

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