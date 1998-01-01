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الجامعة العربية: خطاب الرئيس عباس رسم خارطة طريق فلسطينية عربية إسلامية

الإثنين 01 أبريل 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية: خطاب الرئيس عباس رسم خارطة طريق فلسطينية عربية إسلامية


تونس /سما/

 قال سعيد ابو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، إن خطاب الرئيس محمود عباس في القمة العربية في تونس، رسم خارطة طريق فلسطينية- عربية- إسلامية، وشكل أساسا لبناء استراتيجية عربية فلسطينية شاملة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط مشاريعه التصفوية.

وأكد أبو علي في تصريح له، أن الخطاب كان شاملا ووضع الأمور في نصابها، حيث وضع القادة العرب في صورة آخر التطورات الخطيرة في فلسطين، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والاخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خاصة فيما يتعلق بالقدس.

وأوضح أن الرئيس أكد وجوب اتخاذ خطوات عربية فورية لمواجهة القرارات والانتهاكات الاسرائيلية المدعومة أميركيا بصورة سافرة وغير مسبوقة، محذرا من خطورة تداعيات هذه القرارات والمخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

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