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نتنياهو يهاتف بوتين ويبحث التنسيق العسكري والأوضاع الإقليمية

الإثنين 01 أبريل 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاتف بوتين ويبحث التنسيق العسكري والأوضاع الإقليمية


القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعد أقل من أسبوع من الهجوم الذي نسب لإسرائيل على مخازن للوسائل القتالية في حلب.

و أشار موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن نتنياهو ناقش "قضايا إقليمية" مع بوتين، قال بيان صادر عن الكرملين إن الجانبين بحثا "التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط".

كما أشار الكرملين إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي "بحثا القضايا الرئيسية في التعاون الثنائي، والاتصالات العسكرية بين البلدين، والمستجدات في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن هذه المكالمة تأتي بعد أقل من أسبوع من حديث وسائل الإعلام السورية عن هجوم إسرائيلي في منطقة حلب.

كما تحدثت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو كان قد بحث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة لإخراج القوات الإيرانية من سورية، وأنه ناقش ذلك في لقائه مع بوتين قبل أكثر من شهر.

ولاحقا، كذّب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ادعاءات الإعلام الإسرائيلي، بشأن خطة نتنياهو.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحافيين أن نتنياهو لم يعرض أي خطة لحل الأزمة السورية على الرئيس بوتين خلال زيارته إلى موسكو الشهر الماضي، مضيفًا  أن على نتنياهو توضيح مقصده من هذه الادعاءات.

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