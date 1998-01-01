منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدة منح دراسية في رومانيا لمراحل البكالوريوس والماجسيتر والدراسات العليا (الاختصاص العالي في الطب البشري، الاختصاص العالي في طب الأسنان، والماجستير والدكتوراه لتخصصات الهندسة).

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية بمجال البكالوريوس للفتيات فقط مقدمة من جامعة ِAsian University for Women في بنغلاديش.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكترونيwww.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.