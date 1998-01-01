هل يشارك رونالدو ضد أياكس ؟ أليجري يجيب

وكالات / سما /

كشف المدرب المخضرم ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة ضد أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد ماسيميليانو أليجري على أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، يعمل على العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن، ولكن هناك صعوبة في لحاقة بمواجهة أياكس.

وتحدث ماسيميليانو أليجري في المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي قائلاً: “كريستيانو رونالدو يعمل على العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن يشارك ضد أياكس في دوري الأبطال، ولكن حدوث ذلك صعب للغاية.

وكان قد تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لإصابة عضلية خطيرة خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال أمام صربيا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 منتصف الأسبوع الماضي ضمن أجندة الاتحاد الدولي الأخيرة الخاصة بشهر مارس.

وتأكد غياب كريستيانو رونالدو عدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، الأمر الذي سوف يدفعه للفياب عن العديد من المباريات الهامة لفريق يوفنتوس في الفترة القادمة الحاسمة لشكل الموسم.