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لوكا زيدان فخوره بنفسه بعد مباراة هويسكا

الإثنين 01 أبريل 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوكا زيدان فخوره بنفسه بعد مباراة هويسكا


وكالات / سما /

عبر لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد الثالث – وإبن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان – عن فخره بمستواه الذي قدمه في مباراة هويسكا ، أمس الأحد ، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وتألق لوكا زيدان في المباراة رغم تلقيه هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد على هويسكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال لوكا عقب المباراة في تصريح نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية “أنا فخور جداً بما حدث في المباراة ، لقد أتيت إلى هنا بعد أعوام من العمل الجاد ، والآن بدأت أول مباراة في سانتياجو والحلم تحقق ، المباراة كانت صعبة وكنا نعلم بمدى صعوبة المنافس”.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للوكا مع ريال مدريد منذ الجولة الأخيرة من الموسم الماضي ، عندما كان والده مدرباً في الحقبة الأولى.

وكان هويسكا قريباً من إحراج ريال مدريد ، قبل تسجيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز في الدقيقة 84.

يذكر أن هويسكا يتذيل ترتيب الدوري الإسباني.

#لوكا زيدان #هويسكا

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