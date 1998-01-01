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الجيش السوري يوضح موقفه من لقاء هلال القدس

الإثنين 01 أبريل 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يوضح موقفه من لقاء هلال القدس


رام الله / سما /

أكد نادي الجيش السوري، أنه لم ينسحب من مواجهة هلال القدس الفلسطيني، المقررة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

وقال نادي الجيش في بيان صحافي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تناقلت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أن الفريق انسحب من مباراته مع هلال القدس, لكن هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف: "خاطبنا لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، بشأن تحديد أرض محايدة, نظرا لاستحالة سفر الفريق إلى فلسطين المحتلة".

وتابع: "المحادثات لا زالت جارية، ولم نعلن عن انسحابنا من المباراة، لأننا ننافس بقوة على صدارة المجموعة الأولى".

ويحتل الجيش السوري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الوحدات الأردني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

#الجيش السوري

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