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تعرف على الأشخاص الذين يديرون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

الإثنين 01 أبريل 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الأشخاص الذين يديرون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت" أحرونوت عن الأشخاص الذين يديرون تفاهمات التهدئة بين حماس و"إسرائيل" بوساطة مصرية وأممية.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات التي تجري للتوصل إلى ترتيب بين إسرائيل وحماس تتم Fوساطة أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.
 
ونوهت إلى أن المسؤول في حركة حماس عن المفاوضات هو زعيم الحركة بغزة يحيى السنوار، وفي المقابل يديرها من جانب "إسرائيل" رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، الذي بذاته يعطي الأوامر بشأن معابر قطاع غزة وتجديد ضخ الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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