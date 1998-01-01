  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

الإثنين 01 أبريل 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التربية و التعليم العالي عن توفر عدة منح دراسية في رومانيا للعام 2019/2020 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الاختصاص العالي في الطب البشري، الاختصاص العالي في طب الأسنان، والماجستير والدكتوراه لتخصصات الهندسة).
كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية بمجال البكالوريوس للفتيات فقط مقدمة من جامعة ِAsian University for Women في بنغلاديش.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل الحرب لبعد الانتخابات.. اسرائيل ستتخذ تسهيلات اضافية تجاه غزة

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

بشكل مفاجئ.. أمير قطر يغادر القمة العربية في تونس

"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تزعم : رصد نشاط غير اعتيادي للجهاد الإسلامي بغزة.. فما هو

المالية : غدا الثلاثاء صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ورواتب الموظفين

معاريف ..ضخ الأموال لغزة بهدف قطع الطريق على الدولة الفلسطينية واحتلال غزة بعد الانتخابات

كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة

الوفد المصري يعود إلى غزة نهاية الأسبوع الجاري حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات