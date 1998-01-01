إسرائيل تزعم : رصد نشاط غير اعتيادي للجهاد الإسلامي بغزة.. فما هو

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر أمنية إسرائيلية انها رصدت نشاط غير اعتيادي قام به أعضاء الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على طول الحدود مع قطاع غزة.

وحسب المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"،: "تحاول حركة الجهاد الإسلامي شن هجوم كبير في الساعات أو الأيام القادمة من أجل الإضرار بالتقدم الكبير في جهود الوساطة المصرية والأمم المتحدة بين إسرائيل وحماس".

وأوضحت أنه يكون هذا النشاط محاولة لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، أو وضع عبوات ناسفة أو اختراق السياج وتنفيذ هجوم كبير.

وادعت المصادر إلى أن حماس ليست على علم بهذا النشاط، وعلى ما يبدو أن تعليمات تنفيذ هجمات نُقلت إلى الجناح العسكري للجهاد الإسلامي من مكتب زعيم الحركة زياد النخالة في بيروت.

في المقابل، نفت حركة الجهاد الإسلامي صحة هذه الانباء، وقال عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام، إن "إسرائيل تحاول دائماً اختلاق الأخبار، وتواصل التحريض على المواطنين، ولا صحة لهذه الأخبار التي تروجها إسرائيل، وهي تهدف لمزيد من التحريض ضد شعبنا وحقوقه".

وأضاف أن "إسرائيل تحاول، بين الفترة والأخرى، نشر التشويش والبلبلة في الساحة الفلسطينية، وهي ستفشل في هذه المخططات.