وفد من نقابة الصحفيين يلتقى امين عام اتحاد الصحفيين العرب

غزة / سما /

التقي وفد الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالامين العام لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة خالد ميري ونائب الامين العام حاتم زكريا بحضور مدير عام الاتحاد السفير فتحي يوسف .

وضم وفد النقابة نائب النقيب د.تحسين الاسطل وعضو الامانة العامة للنقابة رامي الشرافي ومدير الغلاقات العامة بالنقابة سحر نصار والكاتب الصحفي ناصر عطا الله عضو الامانة العامة لاتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين.

ورحب الامين العام للاتحاد بوفد النقابة مؤكدا ان توجهات الاتحاد وقراراته تشدد دائما على مساندة ودعم الصحفيين الفلسطينين وبذل كل ما يمكن من اجل تحقيق هذا الهدف خاصة في ظل التضحيات الكبيرة التي يقدمها الصحفيين الفلسطينيين.

واوضح ان اتحاد الصحفيين العرب اصدر مواقف واضحة في مساندة الصحفيين الفلسطينيين .

وابدى ميرى استعداده للتواصل مع الجهات المختصة في مصر من اجل تقديم كل اشكال المساعدة للصحفيين في المحافظات الجنوبية سواء في مساعدتهم للخروج من غزة للعلاج او التدريب او المشاركة في المؤتمرات الخارجية .

وابدى استعداد الاتحاد لفتح افاق التدريب للصحفيين الفلسطينيين في مركز التدريب بنقابة الصحفيين المصريين الذي فتح مؤخرا وهو مركز متطور ومجهز بافضل معدات الانتاج الاعلامي والصحفي.

وكان وفد النقابة بحث سبل مساندة الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستهداف المباشر للطواقم الصحفية سواء من خلال عمليات الاعتقال ومداهمة المؤسسات الصحفية واغلاقها كما يحدث بالضفة الغربية والقدس او من خلال اطلاق النار وقنابل الغار والرصاص المطاطي على الصحفيين وقصف المؤسسات الصحفية في قطاع غزة .

واكد الوفد ان الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لحرب ممنهجة من قبل الاحتلال الاسرائيلي تستهدف عملهم الانساني والمهني داعيا الى ضرورة مساندة الصحفيين الفلسطينيين لتمكينهم من مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها .

وطالب د. تحسين الاسطل نائب النقيب الاتحاد بالعمل والتعاون مع النقابة في مجالات التدريب وتسهيل دخول الصحفيين من قطاع غزة الى مصر والعمل على السماح بدخول ادوات السلامة المهنية للطواقم الصحفية حيث يمنع الاحتلال دخولها الى قطاع غزة .

ونقل الاسطل تحيات نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر واعضاء الامانة العامة للنقابة