المالية : غدا الثلاثاء صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ورواتب الموظفين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر آذار الماضي، يوم غدٍ الثلاثاء، حسب تعليمات الرئيس محمود عباس.

وأوضحت في بيان، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف كذلك بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.

وفي السياق، أكدت أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا.